Linkiesta.it - Mance e pagamenti digitali, cosa cambia per gli esercizi commerciali?

La gestione delleai dipendenti dasembra essere una criticità e non un’opportunità per la maggior parte degli esercenti. Danasce questa percezione e perché sembra così difficile uscire da questa impasse? La nuova norma prevede che lenon siano tassate con l’aliquota progressiva in funzione del reddito del lavoratore, ma con un’aliquota secca del cinque per cento, e che il datore di lavoro non paghi i contributi su questi importi. Nonostante queste premesse, le realtà che si sono adeguate alla normativa recente sono ancora poche e nel settore si percepisce una certa ritrosia nel farlo. Come mai?Ci aiutano a fare chiarezza Luciano Sbraga, vice direttore generale di Federazione Italiana Pubblici(Fipe) Confcommercio, Giulia Romana Erba, dell’ufficio studi Fipe Confcommercio, Andrea Chiriatti, responsabile relazioni sindacali, previdenziali e formazione Fipe Confcommercio, e Ivano Asaro, direttore dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano.