Liberoquotidiano.it - Kyrgios insulta Sinner? La risposta di Jannik è devastante: come lo annienta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ormai non è più solo frustrazione, è vera e propria ossessione. Stiamo parlando di quella cheha montato ad arte contro, infilandoci in mezzo anche una fidanzata che stava prima con lui e ora con il numero uno al mondo, Anna Kalinskaja. Non è solo sport, evidentemente, ma gelosia e risentimento. L'ultimo attacco del tennista australiano nei confronti del nostro campione arriva dai microfoni del podcast “Nothing Major”. Sulla possibilità che lui si ritrovi ad affrontare il campione altoatesino ai prossimi Australian Open,ha risposto così: “Se incontreròscatenerò tutto il pubblico contro di lui. Sarà una bolgia totale. Metterei da parte qualsiasi tipo di rispetto e farei di tutto per vincere”. Insomma, viva il fair-play. Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro ha letteralmente asfaltato il tennista australiano di origini malesi e greche, gonfio di parole, ma povero di fatti concreti sul campo: “? Ho spiegato ache nella vita serve anche che gli idioti ti attacchino cosìsuccede a lui.