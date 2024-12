Calciomercato.it - Inizio da dimenticare della Juve: Koopmeiners paga per tutti

Dopo l’importante calciomercato,nel mondo bianconero si aspettavano una stagione ben diversa: tanti i colpevoliDopo il mercato faraonico, nessuno avrebbe mai immaginato, al 17 dicembre, dopo 16 partite di Serie A, lantus sesta, a nove punti dal primo posto, occupato dall’Atalanta.daper(LaPresse) – Calciomercato.itE’ vero che i bianconeri, in campionato non hanno mai perso, ma dieci pareggi sono davvero troppi. E’ vero, anche, che Thiago Motta ha dovuto fare i conti con tantissimi infortunati – Bremer e Cabal hanno già chiuso la stagione – ma la rosa è lunga e ricca di alternative, per permettere ai bianconeri giocare ad alti livelli due competizioni. Ma anche in Champions League, nonostante la grande vittoria contro il Manchester City, la situazione non è proprio esaltante: i bianconeri sono, infatti, 14esimi, con undici punti, a due giornate dalla fine.