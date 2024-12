Ilrestodelcarlino.it - Impianto sportivo polifunzionale di via Foro Boario

A Ferrara si apre un nuovo capitolo nel mondo dello sport, con il progetto “Arena Ferrara”, che vedrà presto sorgere in viaun moderno. L’intervento, reso possibile grazie a fondi PNRR intercettati dall’Amministrazione comunale e risorse del Comune, sta trasformando l'area in un complesso all'avanguardia, immerso in un contesto verde e ricco di storia. L'Arena Ferrara sorgerà infatti su una superficie di oltre 13mila metri quadrati di proprietà comunale, e unirà sport e sostenibilità. In risposta alla necessità di avere un luogo di aggregazione idoneo a ospitare manifestazioni sportive anche agonistiche al coperto, l'area sarà dotata di un nuovoin grado di accogliere eventi di pallacanestro, pallavolo e pallamano, pensato per accogliere fino a 1.