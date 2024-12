Oasport.it - Filippo Macchi: “Le stoccate sul 14-14 le ho sognate tante volte. Serve meno discrezione, ma ora penso a Los Angeles”

Leggi su Oasport.it

è stato uno dei grandi protagonisti della scherma italiana nell’ultimo ciclo olimpico, vincendo due ori continentali (Campionati Europei e European Games) nel 2023 e conquistando l’argento a cinque cerchi nei Giochi di Parigi 2024. Un ruolino di marcia davvero notevole a livello individuale per il fiorettista toscano, arrivato ad una sola stoccata dal titolo olimpico ma beffato sul 14-14 da alcune discutibili decisioni arbitrali che hanno regalato la vittoria a Cheung Ka Long. L’azzurro ha raccontato l’episodio in questione e tanto altro ai microfoni di OA Sport.La tua finale olimpica a Parigi 2024 verrà ricordata come una delle più grandi ingiustizie patite dallo sport italiano. A cinque mesi di distanza, è maggiore la gioia per l’argento o l’amarezza di un oro sfumato che era tuo?“A cinque mesi di distanza sarei bugiardo se dicessi che non ci ripensassi mai.