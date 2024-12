Ilrestodelcarlino.it - ’Ferrara e Positano’. La mostra di Romano

Grande interesse ed espressione di affetto per la’Ottaviofra Ferrara e Positano: acquerelli e batik’, inaugurata il 14 dicembre nella sede storica della ’Galleria del carbone’. Più di 100 persone hanno presenziato al vernissage della retrospettiva, che chiuderà la stagione espositiva della galleria. L’evento è stato organizzato in occasione dei 90 anni dalla nascita del pittore, perrne la complessità e la varietà. Il filo rosso che accomuna modalità pittoriche e temi: la passione per le tecniche ’incorreggibili’ e l’amore per la luce. Ottavio(1934 – 2019), prima architetto poi pittore, ha esposto in tutto il mondo da Singapore, a New York, passando per Roma e Pišek. Approda a Ferrara nel 1985 (dove rimane fino alla morte) facendosi conoscere con la sua particolare interpretazione della tecnica ’batik’ prima e i suoi acquerelli poi.