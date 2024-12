Ilgiorno.it - FdI in Consiglio. Dentro Celestino e Cagnolati

Leggi su Ilgiorno.it

Doppio avvicendamento incomunale. Doppio ingresso nei Municipi. Fratelli d’Italia ufficializza l’addio di Marco Bestetti e Chiara Valcepina all’assemblea di Palazzo Marino: al loro posto entrano Piergiorgioe Marco(nella foto sopra), entrambi con esperienza amministrativa nei “parlamentini“ cittadini. Bestetti e Valcepina lasciano perché nello Statuto del partito di Giorgia Meloni c’è il divieto di avere doppi incarichi: entrambi, dal 2023, erano consiglieri sia in Comune che in Regione. Con le annunciate dimissioni resteranno solo nell’assemblea del Pirellone. Il coordinatore cittadino di FdI, Simone Orlandi, ringrazia Bestetti e Valcepina "per il senso di responsabilità", perché con la loro scelta fanno sì che "lo Statuto del partito, che vieta i doppi incarichi, venga rispettato".