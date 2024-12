Isaechia.it - Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il desiderio di allargare la famiglia: l’eloquente post che non lascia spazio a dubbi

sono da poco diventati marito e moglie. I ragazzi si erano conosciuti nel corso della seconda edizione di Grande Fratello Vip, durante la qualescelse – in diretta televisiva – di interrompere la propria relazione con l’allora compagno Francesco Monte. Una volta superato quest’ostacolo, la coppia si sentì libera di viversi e la loro passione divenne incontenibile.A distanza di diversi anni, hanno coronato il loro sogno d’amore lo scorso giugno., in occasione delle sue interviste televisive, non ha mai fatto mistero del suodi maternità. Ha sempre fatto cenno all’ipotesi dila, senza scendere nei particolari, mando intendere ai telespettatori che l’attesa non dipendesse in alcun modo dalla volontà della coppia.