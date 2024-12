Oasport.it - Caso Sinner, parla un ex membro del TAS di Losanna: “Il rischio di una condanna c’è”

Jannikha vissuto un 2024 da sogno a livello sportivo vincendo due titoli Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. Risultati che lo hanno proiettato in vetta al ranking ATP con ampio margine sulla concorrenza, grazie ad una costanza di rendimento impressionante nell’arco della stagione. Il tennista azzurro deve però purtroppo fare ancora i conti con il ricorso della WADA per la sua positività al Clostebol. Una vicenda a dir poco controversa e intricata, con tanti punti interrogativi in sospeso.L’avvocato Angelo Cascella, esperto in diritto internazionale ed exdel TAS di, ha provato a fare chiarezza sulla situazione (fonte: Sport Mediaset): “Essendo state effettuate delle analisi ed essendo stato dimostrato la sussistenza di tracce dopanti, l’atleta rischia unada uno a due anni.