Calciomercato – Simeone non si muove | il Torino punta un altro attaccante del Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

– Ilnon cederà Giovannia gennaio, motivo per cui ilavrebbeto gli occhi su unpartenopeo Ilsta per entrare nel vivo, manca infatti sempre meno all’inizio della campagna acquisti di gennaio. Poche settimane e anche ilsarà assoluto protagonista, sia in entrata, che in uscita. Questa mattina, vi abbiamo riportato della priorità di un difensore centrale da trovare sin dall’inizio del prossimo mese, per sopperire all’assenza di Alessandro Buongiorno, infortunatosi in allenamento ieri.Quello del difensore è un obiettivo cruciale da parte degli azzurri, che non potranno affrontare troppe partite con Juan Jesus o Rafa Marin titolari. Conte ha bisogno di almeno un rinforzo affidabile e i nomi sono già circolati da ore.