Bianca Guaccero verso un ruolo a Sanremo 2025 | In pole position

Quest’anno il livello dei concorrenti di Ballando Con le Stelle è altissimo, ma ce n’è una che brilla in maniera particolare, che gioca un campionato dida tutti gli altri.non solo è un’ottima ballerina, ma ha anche dimostrato di riuscire a reggere il palco benissimo e di saper cantare, insomma, è una vera showgirl e mattatrice. Molti sostengono che la conduttrice dovrebbe avere più luce in Rai e probabilmente sta per arrivare una buona occasione per lei. Poco fa Adnkronos ha rivelato che la 43enne con molta probabilità presenterà la nuova edizione del Prima Festival, il programma che un anno fa è stato condotto da Paola & Chiara insieme ai due tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras.il Prima festival: lo scoop di Adnkronos.“, secondo quanto appreso dall’Adnkronos, è inper la conduzione di ‘PrimaFestival’, la striscia quotidiana che va in onda nei giorni di, su Rai1, in access prime time.