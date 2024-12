Thesocialpost.it - Basket, trovato morto il campione Jannis Timma: accanto al corpo il telefono con il messaggio sulla ex moglie

La comunità delinternazionale è in lutto per la tragica e inaspettata scomparsa di Janis, un atleta che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tifosi e colleghi. La notizia della sua morte ha scosso profondamente il mondo dello sport, portando con sé un’ondata di commozione e dolore. In questo articolo, esploreremo l’impatto di questa terribile perdita, ricordando la grandezza disia come giocatore che come persona.alè statoil, con unben visibile scritto dall’atleta che diceva: “Chiama Anna”.La tragica scomparsa di Janis: Un duro colpo per ilinternazionaleLa notizia della morte di Janisha colpito come un fulmine a ciel sereno. Il giovane cestista, noto per il suo eccezionale talento e dedizione, è stato parte integrante di molte squadre diinternazionali.