A22 non molla sulla Superlega vuole il riconoscimento ufficiale da Fifa e Uefa della competizione

A22 Sports Management nonsul progetto. Nonostante il sistema calcio abbia fatto quadrato, la società che gestisce la nuovaha chiesto allae alladi riconoscere la. In una nota ha anche affermato di aver collaborato con club, federazioni e stakeholder per modificare il sistema di qualificazione alla. Ma quali sono i club? Al momento dentro laci sono ufficialmente solo Barcellona e Real Madrid. E con quali federazioni ha parlato A22? Non erano tutti contro la costituzionenonostante la sentenzaCgue (Corte di giustizia europea).Leggi anche: Al Khelaifi: «Lanon è mai esistita, se non nella testa di pochi illusi»La nota di A22: “riconoscano la”NEWS: Today, we submitted our proposal for official recognition of a new European competition toand: introducing the Unify League, with modified qualification system based on domestic league performance.