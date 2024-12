Ilgiorno.it - 1.500 manager per sostenere le associazioni

Sono stati oltre 1.500 i, provenienti da tutta la Lombardia, che ieri sera si sono ritrovati al Teatro Nazionale di Milano per assistere a “La Febbre del Sabato Sera, Il musical” in occasione dell’evento natalizio di beneficenza organizzato daitalia Lombardia. Una serata per farsi gli auguri che ha unito spettacolo e attenzione verso gli altri.italia Lombardia, grazie a questa serata, sosterrà i progetti delle: ACeSM Amici dei Centri Sclerosi Multipla - LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Mission Bambini che con il progetto “Casa Cuore di Bimbi” si pone l’obiettivo di salvare la vita dei bambini gravemente cardiopatici che nascono nei Paesi più poveri del mondo, ad oggi 22.714 quelli curati.