Traffico Roma del 16-12-2024 ore 08 | 00

LuceverdeBuongiorno Bentrovati che ho adesso il grande raccordo anulare tra la Casilina e La Rustica è in carreggiata esterna altre che ho dentro alla vidimazionesu della pianura carreggiata interna mentre sulla diramazioneSud si sta in coda in fila in entrata raccordo kg poi sulla Pontina all’altezza di Castelno versosulle percorso Urbano della A24 System code a tratti tra Tor Cervara toiati ancora tra fiore nella tangenziale est e file anche in entrata la capitale sulle principali strade quindi incidente Si segnala su via Tiburtina con chiusura all’altezza di via del Casale di San Basilio altro incidente con rallentamenti Sofia piano al Quadraro versoper i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Chiamare Barbara Taormina È tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità