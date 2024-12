Lanazione.it - Perugia, Dario Sallustio è il nuovo questore. Le sue parole: “Prevenzione e programmazione”

, 16 dicembre 2024 – Nato a Torino, 59 anni, promosso dirigente generale della pubblica sicurezza lo scorso 9 dicembre,è ildi. Prende il posto di Fausto Lamparelli, da oggi a capo della questura di Firenze dopo aver guidato quella del capoluogo umbro dall'ottobre 2023 ad oggi.ha incontrato questa mattina i giornalisti in una conferenza stampa che ha ufficializzato l'avvicendamento. "C'è sempre un po' di rammarico nelle movimentazioni perché è chiaro che in ogni territorio si lascia anche un pezzo della propria storia - ha detto - ma ovviamente è grandissima la soddisfazione di essere in una città meravigliosa come, che conoscevo solo da turista e sulla quale spero di incidere positivamente. Gli stimoli sono tanti, sono forti, sono importanti per un capoluogo di regione prestigioso, una città e una provincia tra le più belle d'Italia".