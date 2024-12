Amica.it - Pelicce e pelli esotiche: le settimane della moda che le hanno bandite

Leggi su Amica.it

Vietato l’accesso a coccodrilli e serpenti. Dopo aver bandito lecce, la London Fashion Week (LFW) passa ai pellami esotici: da oggi non saranno più ammessi nel circuito di sfilate e presentazionisettimanainglese. Così la capitaleinglese diventa la prima città tra le big four (Londra, Parigi, Milano e New York) ad attuare regole più restrittive in materia. E se ci sono brand che avevano già abbandonato l’uso di questi materiali ormai da tempo. Ma anche altri, molto conosciuti, che non ne vogliono sapere. Il tema dei diritti degli animali non è nuovo nei circuiti minor. La Copenaghen Fashion Week, ad esempio, aveva abolito i pellami esotici già nel 2022, e passi avanti sono già stati fatti da Berlino e Los Angles.