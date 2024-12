Secoloditalia.it - Milei: “La mia motosega funziona. Con Giorgia, Elon e Donald faremo l’Internazionale di destra”

La ‘’ non solo, ma è proprio “la chiave del successo”. Lo ha assicurato il presidente argentino Javier, che in una lunga intervista con Mario Sechi a Libero, ha elogiato le destre in ascesa nel mondo: daTrump (“grande difensore delle libertà”) aMusk (“Leonardo da Vinci della contemporaneità”) fino ai, che “ha dei valori molto solidi, una forza ammirabile e si trova a dover lottare contro un vero e proprio nido di ideologie woke”.“Per me è sempre un immenso piacere venire in Italia, specialmente qui, perché come dice un mio amico ”Roma è un museo a cielo aperto”. Il motivo principale della mia visita, è l’invito dii per partecipare a Atreju, dove ho ricevuto un’accoglienza molto calorosa”, ha detto. Ricetta economica liberale perseguibile anche in Italia? “Se io avessi detto un anno fa che avrei applicato le mie idee in Argentina, un Paese flagellato da cento anni di socialismo, mi avrebbero detto che sarebbe stato impossibile, nessuno avrebbe creduto a un aggiustamento del Pil pari al 15%, nessuno avrebbe creduto alle riforme strutturali che avevo messo in programma e che abbiamo varato.