Ilrestodelcarlino.it - La benedizione del vescovo Nicolò. I presepi nei cassetti di Borghi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono 180 iallestiti nei. Centinaia di persone acon il borgo diventato per le feste di Natale uno dei posti più suggestivi e pittoreschi della regione grazie alla tradizione del luogo di realizzare ed esporreartigianali dentro vecchi. Ogni casa del centro storico ha ospitato tra mura e torrioni del 1400,artigianali costruiti proprio dentro vecchi. Nel periodo natalizio, chiunque visiti il luogo, potrà godere di una moltitudine diartistici, esposti poi in un evento centrale che ha avuto luogo domenica 15 dicembre. Molto apprezzata la presenza deldi RiminiAnselmi che ha celebrato la messa nella storica chiesa di Santa Croce: "L’idea del presepe neiè bellissima con tutta la sua genialità. Il presepe esprime una cosa importante che richiama l’idea della famiglia come cassetto e come presepe.