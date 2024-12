Ilnapolista.it - Il Galatasaray tenta l’Osimhen-bis con Meret: il portiere deve ancora rinnovare col Napoli

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, ilavrebbe messo nel mirino Alex.Dopo aver trattato con ilper il prestito di Victor Osimhen quest’estate, ora il club vorrebbe garantirsi le prestazioni delche ha il contratto in scadenza nel 2025.#checked the condition ofgoalkeeper Alex. pic.twitter.com/Mbikit649u— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 16, 2024non harinnovato col, ma si limano gli ultimi dettagliIl club azzurro sta provando a stringere per il prolungamento delclasse ’97 e in questi minuti è in corso un altro incontro – dopo quello andato in scena a ottobre – tra Giovanni Manna e l’agente del calciatore Federico Pastorello.L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, scrive“Sul tavolo il rinnovo del contratto di Alex, in scadenza il prossimo giugno.