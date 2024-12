Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Arcidiacono ha infranto il silenzio sul mondo degli influencer, tutto fama e perfezione

Il caso dell’, che ha raccontato il suo disagio durante un evento di Victoria’s Secret, offre uno spunto di riflessione sulle dinamiche nascoste delpatinato dei social media. La sua esperienza, definita “traumatica”, e le critiche rivolte ad alcune colleghehanno sollevato una domanda cruciale: cosa c’è davvero dietro il luccichio di uncostruito sull’apparenza?La cultura dellache domina il panorama social ha radici profonde. I di Instagram e TikTok sono spesso vetrine di vite irreali, dove ogni imviene rimossa con un filtro, ogni sorriso è studiato, ogni outfit scelto per impressionare. In questo contesto, l’idea stessa di autenticità diventa un’arma a doppio taglio: può essere celebrata come una virtù, ma più spesso viene punita perché rompe l’illusione.