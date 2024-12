Iltempo.it - Ecco la pausa dal maltempo. Sottocorona: gli effetti dell'alta pressione

La seconda metà di dicembre è arrivata e il periodoe feste di Natale si avvicina. Che tempo dobbiamo aspettarci in Italia? Il puntoa situazione meteo è di Paolo, meteorologo di La7, che espone tutto nell'appuntamento prima di Omnibus: “Qualche nuvola al nord, qualche nuvola al sud, dove sono più intense, ma sono sul mare e stanno dando temporali, ma non vanno ad interessare né il sud né la Sicilia”. L'esperto passa alle previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, lunedì 16 dicembre, vede qualche nuvola che si affaccia al nord, ma sono piccole zone, sennò cielo in prevalenza addirittura sereno, neanche sereno e poco nuvoloso, proprio sereno. In Sicilia sulla parte settentrionale e sulla parte orientale forse qualche debolissima pioggia, lì c'è un po' di circolazione appena appena un po' più instabile, ma i temporali intensi restano sul mare e lì si attenuano.