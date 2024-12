Ilrestodelcarlino.it - Carpi, andata da applausi. Capacità di reagire ai ko

Ventiquattro punti in 19 gare, di cui 13 in casa e 11 in trasferta che valgono il 9° posto (in piena zona playoff) in coabitazione con Pineto, Ascoli e Pianese, ma soprattutto +6 sulla zona playout, +12 sull’ultimo posto del Legnago e +11 sul penultimo del Sestri, battute entrambe a domicilio. Ilha chiuso col colpo grosso in Liguria sabato un girone dioltre ogni più rosea aspettativa, che conferma l’ottimo lavoro svolto in estate dalla società biancorossa e quello eccellente sul campo di mister Cristian Serpini. Nonostante le assenze che hanno colpito in questi 4 mesi a turno tutti i giocatori chiave dello scacchieregiano (fermi a lungo Rossini, Calanca, Panelli e Mandelli, gli stop gravi di Forapani e Cortesi e ora quelli a Tcheuna e Verza), ilnon ha mai perso la bussola, forte della sua identità di gioco data dal tecnico di Castelfranco in questo anno e mezzo straordinario per risultati e mentalità.