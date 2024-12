Bioenergie in Italia un potenziale di 112 Mtep per la decarbonizzazione sostenibile

Quifinanza.it - Bioenergie in Italia, un potenziale di 11,2 Mtep per la decarbonizzazione sostenibile

Lerappresentano un’importante opportunità per supportare il processo diin, ma il loro contributo può risultare davvero efficace solo se impiegate in modoe mirato nei settori dove mancano alternative valide. Questo è il messaggio centrale emerso dal report “Il ruolo dellenella strategia dinazionale”, realizzato da Greenhouse Gas Management Institute(Ghgmi-I) per il Wwf.L’analisi del Wwf sul ruolo delleLo studio offre un’analisi approfondita del ruolo che lepossono giocare nelle strategie dine, esaminando le principali filiere tecnologiche coinvolte e le materie prime previste per la loro produzione. Le, che comprendono tecnologie capaci di trasformare biomasse (organismi viventi come piante o animali) in energia o in vettori energetici (come combustibili e carburanti), vengono considerate dagli organismi internazionali, tra cui Ipcc, Iea e Irena, una risorsa chiave per raggiungere l’obiettivo di emissioni nette pari a zero entro il 2050.