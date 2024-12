Butac.it - Antivaccinismo e marketing

Leggi su Butac.it

Ci avete segnalato un video su TikTok, un video che diffonde disinformazione antivaccinista senza fonte alcuna. Vi mostriamo solo uno screenshot:Nel video si parla di vaccini, ma in sovraimpressione troviamo il link a una specifica pagina web, che tutto sembra tranne un blog di medicina o informazione. E difatti se cerchiamo quell’indirizzo finiamo su un sito che vende prodotti alimentari, lo stesso sito proprietario dell’account TikTok che diffonde il video.Nel corso degli anni le abbiamo viste davvero tutte, ma diffondere video antivaccinisti – ricordiamo, privi di qualsiasi fonte – per veicolare un messaggio pubblicitario ci mancava.Non farò il nome del sito, vorrei evitare di fare a mia volta pubblicità gratuita a questi soggetti, ma ho ritenuto interessante parlarne qui su BUTAC perché è davvero una nuova forma dia cui ancora non ci eravamo mai trovati di fronte.