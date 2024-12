Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA: Amiez in testa dopo metà gara, Kastlunger a rischio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0011.13 Trentottesimo posto per Winters che chiude a 4 secondi da.11.12 Trentottesima posizione per il francese che perde molto nell’ultimo settore. Era in lotta per la qualificazione.11.12 Partito Leo Anguenot.11.11 Muhlen-Schulte chiude quarantesimo a 4.34. Tanti errori per l’australiano.11.11 Larghissimo lo svedese che rimane inma rinuncia alla qualificazione,11.10Hansson ha 1.46 di ritardo.11.10 Fuori anche Marovt.11.09 Prima una brutta frenata per il tedesco che nel tentativo di riprendere la linea si stende.11.09Meisen ha 1.76 di ritardo.11.08 Quarantunesima posizione per Leitgeb che chiude a 4.79. Mancano 10 atleti alla fine della prima manche.