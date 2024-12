Agi.it - La sfida lombarda di Romeo, "la Lega torni a parlare del Nord"

Leggi su Agi.it

AGI - Il vento delscuote il partito guidato da Matteo Salvini. Nella cornice dell'Hotel Sheraton di Milano, il congresso dellaha eletto per acclamazione Massimiliano, attuale capogruppo al Senato, come segretario. Dopo i ritiri di Cristian Invernizzi e Luca Toccalini, nei giorni scorsi,era rimasto il solo candidato e succede al coordinatore Fabrizio Cecchetti. Il suo non è stato un intervento tenero nei confronti della linea del partito. Rivolgendosi direttamente a Salvini, ha tenuto a precisare: "Sai che sono sempre stato leale con te", ma "se non parliamo più del, ali voti non li prendiamo". A queste parole, dalla sala è partita una standing ovation. Fontana: "Il problema delè sempre più presente" Anche il governatore lombardo, Attilio Fontana, prima aveva sottolineato: "Io se sono qui, sono qui per combattere a favore della Lombardia e a favore del