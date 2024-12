Ilgiorno.it - La chiamata del Papa. Dall’oratorio a Crotone

Certe chiamate non si prevedono, certe chiamate si accettano. A Monza è arrivato nel 2000, il suo primo incarico da sacerdote alla parrocchia di San Biagio come coadiutore. In città si è sempre occupato di ragazzi e scuole, è stato a lungo responsabile della Pastorale giovanile (dal 2003 al 2011) e vicepreside delle scuole parrocchiali di San Biagio. E di scuole ha continuato a occuparsi anche dopo, quando, dopo 11 anni a Monza, è stato nominato rettore del Collegio Rotondi di Gorla Minore (Varese), per poi assumere l’incarico di pro rettore del Collegio San Carlo di Milano di cui, dal febbraio 2017, è diventato rettore. Monsignor Alberto Torriani ha 53 anni, è nato a Bollate ed è figlio di un giornalista. Ora andrà come pastore in una regione dove non ha mai messo piede.Francesco lo ha infatti nominato qualche giorno fa arcivescovo di-Santa Severina, in Calabria.