Movieplayer.it - Io te dobbiamo parlare, Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni: “Il box office oggi è relativo. Conta l'idea"

Leggi su Movieplayer.it

"Se la commedia è in crisi, noi ripartiamo dalle risate del pubblico". La nostra intervista ai due comici, per la prima volta in coppia. Il film è in sala dal 19 dicembre. Unendo due stili comici diversi eppure continui, e portando i scena il loro bagaglio che ha segnato innumerevoli stagioni cinematografiche,fanno coppia nella commedia Io e te, diretta dal comico napoletano e incentrata su due poliziotti alla "Starsky e Hutch". Ben poco avveduti, e decisamente pasticcioni gli agenti del duopuntano forte al pubblico natalizio, uscendo al cinema il 19 dicembre. Nel cast anche Brenda Lodigiani, Francesca Chillemi, Gea Dall'Orto. "Il miglior momento è questo: la commedia non è più vista come prima, e non c'è più ansia da prestazione .