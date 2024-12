Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto dello Spora Luxembourg: la squadra che giocò nel campionato tedesco

: lachenelPuò succedere che una guerra contribuisca anche a cambiare la geografia del calcio. Ci sono innumerevoli esempi in tal senso quelloè uno dei tanti. Accadde infatti che nel corso della seconda guerra mondiale questapartecipò alla Gauliga Moselland una delle due leghe in cui si articolava la Gauliga Mittelrhein, entità calcistica che dal 1941 inglobò anche le squadre dei territori occupati ed in questo caso alcune campagini lussemburghesi. Lo, ora non più esistente e confluita dal 2005 nel Racing F.C. Union, è stata una delle più gloriose del Lussemburgo.Venne fondata oltre un secolo fa dalla fusione tra il Racing Clube lo Sporting Clube per anni duellò con il Red Boys Differdange monipolizzando il calcio lussemburghese.