Crema calda al caffè | una coccola specialissima

Leggi su Donnaup.it

Laal, con tanto di golosa panna montata e generosa spolverata di cacao amaro, rappresenta quel genere di comfort food checorpo e spirito.Si prepara velocemente, ma va gustata subito, ancora fumante, per una resa perfetta. Appena fatta è scioglievole e semiliquida, la sua consistenza si fonde perfettamente con quella soffice e spumosa della panna montata e regala vibrazioni di goloso piacere al palato.Se la lasciamo raffreddare, si trasformerà in una sorta di gelatina, godibile comunque, ma differente nella resa.Proviamo a preparare insieme anche questa ricettinaal: ingredienti e e preparazionePer questa ricetta occorrono:300 ml di latte25 gr di zucchero15 gr di amido di mais1 cucchiaino di cacao amaro in polvere3 tazze dicaldo in mokaper decorare:q.