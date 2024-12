Concerto di Capodanno a Roma Tony Effe | Ci vediamo sul palco Ma il Campidoglio chiede al trapper un passo indietro dopo le polemiche

Leggi su Open.online

La presenza disuldeldial Circo Massimo apotrebbe essere in bilico. Ilha deciso che nelle prossime orerà al«un» perché «non deve essere un’occasione divisiva per la città». Da diversi giorni associazioni, esponenti del Partito democratico e di Azione ma anche Fratelli d’Italia sollecitano il sindaco Roberto Gualtieri a escludere il cantanteno dall’evento. La motivazione? I testi delle sue canzoni «sono irrispettosi nei confronti delle donne e per una città come la Capitale impegnata in campagne contro la violenza di genere la sua presenza sulsarebbe una forte contraddizione e al tempo stesso sarebbe diseducativa». Parole dell’associazione impegnata nella lotta contro la violenza di genere “Differenza Donna”.