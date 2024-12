Ilveggente.it - Chelsea-Brentford e Southampton-Tottenham, Premier League: formazioni, pronostici

sono due partite valide per la sedicesima giornata die si giocano domenica alle 20:00: tv, streaming, probabili.Enzo Maresca, da quest’anno sulla panchina del, non vuole sentire parlare di titolo: lo ha detto in una delle ultime conferenze stampa, probabilmente per stemperare un po’ gli entusiasmi. Eppure i numeri lo contraddicono, visto che attualmente i suoi Blues sono secondi in classifica, a sole 4 lunghezze dal Liverpool capolista (che però ha una gara in meno), e da novembre in poi non hanno perso neanche una partita.(Ansa) – Ilveggente.itInilvince ininterrottamente da 4 giornate ed è pure a punteggio pieno in Conference, dove il tecnico italiano può permettersi di schierare seconde linee e ragazzi delle giovanili (cinque vittorie su cinque, compresa quella di giovedì scorso contro l’Astana).