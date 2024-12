Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, un gemellaggio nel segno della fisarmonica

In occasione del 150esimo anniversario dell’emigrazione italiana in Brasile,è stata coinvolta in unculturale con la città di Barra Do Ribeiro che passa dalla produzione di fisarmoniche alla promozione dei talentuosi fisarmonicisti italiani e brasiliani. Sono volati in Sud America il sindaco Roberto Ascani, l’assessore alla Cultura Ruben Cittadini e l’ambasciatoreAntonino De Luca, con progetti in serbo per il futuro. "Siamo stati ospiti del terzo Festival internacional da Gaita ideato e organizzato dal musicista Renato Borghetti eè stata rappresentata dal nostro ambasciatore De Luca che dopo aver suonato in oltre 30 paesi per la prima volta ha l’onore di suonare in Brasile al fianco di assoluti musicisti internazionali – ha raccontato il primo cittadino -.