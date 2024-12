Biccy.it - Anna Lou apre ad un amore con Nikita: la reazione del ballerino

Leggi su Biccy.it

Già ad ottobre ci siamo accorti del grande affetto cheLou Castoldi nutre perPerotti e della loro chimica artistica. La figlia di Asia Argento è molto affettuosa con il suo maestro e tra un passo di danza e l’altro trova sempre del tempo per riempirlo di coccole (questa ragazza è davvero una cucciola).Ieri sera nella clip introduttiva della sua esibizione, la Castoldi ha ammesso di essersi interrogata sulla natura del suo legame con: “Vorrei passare sempre più tempo con lui, non è mai abbastanza. Ed è incredibile come mesi fa lui per me fosse uno sconosciuto. Anzi, mi ricordo che i primi giorni io avevo difficoltà a mantenere la vicinanza con lui, non riuscivo a guardarlo troppo negli occhi perché mi imbarazzavo. Adesso è tutto cambiato ed abbiamo una confidenza incredibile.