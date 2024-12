Ilgiorno.it - Affitti impossibili a Milano, Delpini lancia il Fondo Schuster Case per la gente: “Alla città serve una strategia, bisogna fare scelte di giustizia sociale”

, 15 dicembre 2024 – In unache fa i conti con il caro-e che continua ad avere all'ordine del giorno il dirittocasa nasce il "per la": un milione di euro, la dotazione iniziale, con fondi della diocesi ricavati dall’8 x mille. L’obiettivo è alimentarlo con donazioni monetarie di cittadini, imprese e mecenati, ma anche con appartamenti messi a disposizione dal pubblico o dal privato, innescando un circuito virtuoso. Ad annunciarlo - in Duomo - è l'arcivescovo Mario, in occasione del 50esimo compleanno di Caritas Ambrosiana. In prima fila nella Cattedrale milanese il sindaco Beppe Sala. Aavere un lavoro non basta: chi sono i nuovi poveri Nel nome della dedica al cardinale Ildefonso, scomparso 70 anni fa, con le sue azioni nel secondo dopoguerra e il progetto della Domus Ambrosiana.