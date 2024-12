Sport.quotidiano.net - Rugby Coppa Italia, il Rovigo vince 54-21 a Roma contro la Lazio

14 dicembre 2024 – Nella trasferta nella Capitale vittoria con bonus per la Femi CzDelta che proietta i rossoblù di coach Davide Giazzon primi nel girone 2 della, accedendo alla semifinale che si disputerà allo stadio Mario Battaglini il 15 marzo. Fin dai primi minuti del match i bersaglieri impongono il proprio gioco per poter segnare punti pesanti; al 10’ viene sbloccato il risultato.trova una touche nei cinque metri degli avversari, Frangini al lancio recupera poi l’ovale dal drive avanzante e va oltre la linea per la prima marcatura. Krsul non converte, 0-5. Al 17’risale il campo velocemente, i tre quarti macinano metri, aprono il gioco al largo a Paganin che recupera e va indisturbato a segnare la seconda meta. Krsul trasforma, 0-12. Tre minuti dopo è ancoraad imporsi con Sperandio che trova un varco nella difesa dellae segna +5 per i rossoblù.