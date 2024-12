Rompipallone.it - Inter: blitz di Marotta, affare da 50 mln

Leggi su Rompipallone.it

I nerazzurri valutano la possibilità di piazzare un colpo di assoluto livello per la prossima estate. C’è un giocatore di livello che piaceMentre sul campo l’obiettivo è quello di riuscire a fare il meglio possibile almeno fino alla sosta, in Viale della Liberazione si ragiona con attenzione sul futuro. Come ben sappiamo,ha confermato che da parte dei nerazzurri non c’è nessuna intenzione di muoversi in entrata a gennaio a parte di situazioni di emergenza. La società sta lavorando per individuare i giocatori utili per alzare il livello della rosa e c’è un nome che è ritornato in auge per quanto riguarda il club meneghino.Secondo quanto riferito da fichajes.net, l’lo ha individuato come principale obiettivo per la prossima stagione. Una operazione di calciomercato non semplice da portare al termine per diversi motivi.