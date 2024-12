Feedpress.me - Violenza sessuale: 30enne denuncia abusi in un ristorante di Genova

Una donna di 30 anni hato di aver subitosessuali durante una cena natalizia che si è svolta ieri sera in undel centro di. A chiamare la polizia, la madre della giovane, dopo aver visto la figlia in stato di choc e averle chiesto cosa le fosse accaduto. Secondo quanto ricostruito, la trentenne sarebbe stata abusata in una zona appartata del locale. Sulla vicenda indagano.