The Witcher 4, pubblicato il primo trailer con protagonista Ciri ai The Game Awards 2024

CD Projekt RED haildi The4, gioco conosciuto in precedenza con il nome in codice Polaris cone che si pone ovviamente come il nuovo capitolo della celebre serie RPG del team di sviluppo polacco.Appena poche settimane dopo aver rivelato l’inizio dello sviluppo vero e proprio, CD Projekt RED ha deciso di condividere ilvideo dedicato interamente al nuovo The, rivelando di conseguenza alcuni degli elementi principali che caratterizzano questo nuovo gioco.Proprio in tal senso ricordiamo che The4 utilizzerà l’Unreal Engine 5, segnando di conseguenza un cambiamento importante rispetto ai precedenti titoli del team di sviluppo polacco, visto che sia The3 che Cyberpunk 2077 utilizzano il REDengine.Lo studio con sede in quel di Varsavia ha rivelato anche i motivi per cui hanno deciso di cambiare il motore grafico, precisando che Epics gli sta dando del prezioso supporto durante lo sviluppo del gioco.