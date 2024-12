361magazine.com - Tennis, Nicola Pietrangeli operato per una caduta: come sta ora

Il campione sta beneNelle ultime ore, la leggenda delazzurra,è stato sottoposto a una operazione dopo unain casa in cui ha riportato una frattura periprotesica all’anca destra.All’Adnkronos, ha parlato Giulio Maccauro, professore ordinario di Malattie dell’apparato Locomotore dell’Università Cattolica e direttore della Uoc di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli di Roma che hal’exta.Il medico, su, ha detto: “Ha una tempra eccezionale, sta già cominciando il recupero ed entro 7-10 giorni potrà essere dimesso.Sia prima che dopo un’operazione delicata ha scherzato con me e l’équipe, tanti i complimenti ai campioni di oggi – anche se io non sono un grande esperto di– dal servizio di Berrettini alle volée di Musetti fino alle grande qualità di Sinner“.