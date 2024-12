Tg24.sky.it - Subiaco è stata proclamata Capitale italiana del libro per il 2025

Leggi su Tg24.sky.it

“Il progetto presentato daoffre un ventaglio accurato di proposte tutte volte alla valorizzazione e alla diffusione del progetto, partendo dal rilancio e dal restauro del grande patrimonio bibliotecario custodito nel suo territorio, fino ad arrivare all'utilizzo delle nuove risorse tecnologiche che permetteranno alle nuove generazioni di approcciarsi con metodi a loro più consoni a un mondo culturale - considerato per lo più polveroso e antico - che può invece offrire loro molti stimoli e sorprese. Ma non è solo questo il focus del progetto. Unendo passato e presente, si potrà assistere alla realizzazione del primostampato in Italia, proprio a, nel 1465 di cui si è perso l'originale, permettendo di ricostruire materialmente la prima tipografia a caratteri mobili”.