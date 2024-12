Ilfattoquotidiano.it - Rose Ausländer, ‘A casa’ nella lingua dell’altrove (Traduzione di Gino Chiellino)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

(1901 Cernovitz-Bucovina –1988 Düsseldorf-Germania), contemporanea e amica di Paul Celan, di cultura ebraica, a partire dalla morte del padre, nel 1920, ebbe una esistenza economica travagliata e a rischio di deportazione. Emigrata due volte negli Stati Uniti (192-1931 e 1946-1964), dove decide di scrivere in inglese, è sopravvissuta insieme alla madre alla deportazione nel ghetto di Cernovitz (1941-1944). Nel 1964 rientra per la seconda volta dagli Stati Uniti, viaggia in lungo e in largo per l’Europa e si stabilisce a Düsseldorf: Daheim/A casa. Le sue poesie sono composte in un tedesco scarno, essenziale ma intenso, lontano da ogni appartenenza territoriale (Dem Meer zu/Verso il mare), per confermarne l’estraneità al genocidio nazista (Allein/Sola, Ein Zeichnen/Un segno), ma anche profondamente ancorato nel suo vissuto personale (Rückkehr I/Ritorno I) e spesso, nel male e nel bene, di sorprendente attualità (Gäbe es/Se esistessi e Liebe III/Amore III).