Qualiano, ennesimo raid notturno stavolta alla farmacia Pezzullo

Nuovo “attacco” ad una delle attività storiche presenti aa farne le spese ladel dottorUna nuova nottata di passione per il commercio qualianese.ilha interessato una delle attività storiche della cittadina ovvero la. Un punto di riferimento e di disponibilità per tutti i cittadini qualianesi. Il metodo ad una primissima analisi appare il solito; divelta la serranda di ingresso dell’attività. Non sappiamo al momento se e cosa siano riusciti a sottrarre i malviventi. Un 2024 nerissimo quello del commercio locale che oltre a subire costantemente i danni dello spopolamento territoriale e di una costante deflessione economica è stato oggetto costante di saccheggi continui da parte di orde criminali. Manco fossimo tornati ai tempi medioevali.