Nuoto, Italia convincente con le staffette nelle batterie dei Mondiali di vasca corta. Walsh devastante

Andata in archivio la quarta giornata diin questidia Budapest (Ungheria). Il day-4 della Duna Arena ha riservato buone notizie in casa, relativamente alleprotagoniste nella mattinata magiara.Ad aprire il programma è stata la 4×50 stile libero mista e gli azzurri si sono tolti la soddisfazione di siglare il miglior tempo di ingresso in finale. Leonardo Deplano (21.08), Lorenzo Zazzeri (21.25), Silvia Di Pietro (23.71) e Sara Curtis (23.42) hanno stampato un crono da 1:29.46 davanti alla compagine degli atleti neutrali B (Russia) in 1:29.94 e alla Polonia (1:30.14). Quartetto tricolore con ambizioni, vista la sorprendente eliminazione della squadra americana.Nei 200 rana donne senzane al via si profila un bel duello tra la statunitense Kate Douglass, la migliore delle heat in 2:16.