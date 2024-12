Spazionapoli.it - Maradona, l’ex Napoli gli dedica il viale di casa: il gesto è stupendo – IL POST

Leggi su Spazionapoli.it

Calcionotizie –giocatore del club azzurroildisua a Diego Armando: ilreso noto sui social ha fatto subito il giro della rete.Diego Armandoe tutte le notizie legate a lui sono sempre particolarmente tenute d’occhio dai tifosi delcalcio, che sempre saranno legati alla leggenda argentina. El Pibe de Oro è una vera e propria figura portante della storia del club partenopeo, che nelle scorse settimane lo ha ricordato in più occasioni, date le ricorrenze recenti legate sia al suo compleanno (30 ottobre, ndr) che all’anniversario della sua prematura scomparsa (25 novembre, ndr).L’argentino è nel cuore anche di chi ha avuto la fortuna di chi ha avuto l’onore di condividere con lui lo spogliatoio, così come è stato per Giuseppe Incocciati.