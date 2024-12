Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 13 dicembre 2024 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 13– sulla piattaformaInfinity con la soap turca, Get. Nellaodierna dopo il discorso di Ozan, Ezra decide di partecipare alla cerimonia di premiazione della campagna a cui ha lavorato. E, anche se arriva in ritardo, ottiene l’ammirazione di tutti grazie al suo discorso di ringraziamento per il premio. Ecco ilcon il ventitreesimo episodio.