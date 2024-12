Sport.quotidiano.net - Liverpool, Chiesa di nuovo a disposizione. Il tecnico Slot: “Conosciamo le sue qualità, ma deve tornare in forma”

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 13 dicembre 2024 – Federicotorna a. Ad annunciarlo è ildel, Arne, confermando la sua convocazione per il match contro il Fulham. "Abbiamo ancora un allenamento, Federico è stato fuori per un bel po', la scorsa settimana è stato male per cui vediamo come si sente". Il problema dell’inserimento L’allenatore olandese prosegue: "Quello che rende le cose difficili è che giochiamo tanto. Quello di cui lui ha bisogno è giocare ma se sei stato fermo cinque-sei mesi diventa complicato per un allenatore darti spazio, perché non sai cosa aspettarti. Forse la gara col Southampton – match di mercoledì in Coppa di Lega – potrebbe essere un buon momento per dargli dei minuti e allora sapremo un po' meglio cosa possiamo aspettarci da lui.le suemain