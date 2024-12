Ilveggente.it - Gratta e vinci, ultima chiamata per vincere 6 milioni

, è successo al fotofinish: ha fatto giusto in tempo.Gli ultimi saranno i primi è una di quelle “regole”, più o meno sensate, che si apprendono sin da quando si è praticamente in fasce. Sembra un ossimoro, eppure non lo è. E la storia che intendiamo raccontarvi oggi – merita, piccolo inciso, tutta la vostra attenzione – sembra confermare in toto tutto quello che questo antico proverbio sottintende.per(Instagram) – Ilveggente.itIniziamo col dire che i fatti narrati sono accaduti, lo scorso sabato 7 dicembre, a Rimini, in zona Villaggio Argentina. La tabaccheria Vanzini ha fatto inconsapevolmente da sfondo e cornice ad un episodio del quale, ancora oggi, seppur a giorni e giorni di distanza, tutti ancora parlano. Perché non capita tutti i giorni, in effetti, che la dea bendata “colpisca” con una tale determinazione e, soprattutto, con una tale intensità.