Thesocialpost.it - Ddl lavoro, tornano le “dimissioni in bianco”. Sindacati contro il governo: “Favorisce la precarietà”

Leggi su Thesocialpost.it

Il disegno di legge sul, recentemente approvato dal Senato con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, era stato presentato dalMeloni il Primo maggio 2023. Dopo un lungo e articolato percorso, a ottobre di quest’anno ha ottenuto l’approvazione della Camera e successivamente del Palazzo Madama, rendendolo legge. Questo provvedimento ha suscitato ampie discussioni, poiché molti dei suoi elementi sembrano favorire forme dimeno tutelate, in particolare i contratti di somministrazione e quelli stagionali. Inoltre, ha generato polemiche il fatto che, in futuro, un lavoratore che non si presenti alsenza giustificazioni per un determinato periodo possa vedersi considerato come dimissionario.Leggi anche: Trieste, crolla il soffitto della scuola: ferita una studentessa 18enneQuando scattano le‘in’ La legge stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termini previsti dal contratto collettivo nazionale, oppure in mancanza di una norma specifica per un periodo superiore a quindici giorni, il datore dideve informare l’Ispettorato nazionale del